Revocar el derecho al aborto sería un “punto de inflexión” en la democracia

3 de mayo de 2022 – Miami – EFE.

Nikki Fried, aspirante a la nominación demócrata para la gobernación de Florida, afirmó este martes que la posible revocación del fallo que blinda el derecho al aborto en EE.UU. es “un punto de inflexión” en la democracia del país e instó a los estadounidenses a “alzar la voz” para defenderla.

Fried habló así en un acto celebrado a las afueras de la llamada Torre de la Libertad de Miami para responder a una filtración de un borrador de una sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. para revocar el fallo del famoso caso “Roe vs Wade” de 1973 con el voto a favor de al menos 5 de los 9 jueces.

La Corte Suprema confirmó que el borrador es verdadero.

“Esto es América (EE.UU.), tenemos que hacer oír nuestra voz”, dijo Fried al medio centenar de personas congregadas bajo la torre, en su mayoría mujeres.

Los manifestantes portaban carteles con leyendas como “You can’t stop abortion” (No se puede parar el aborto), “Guns have more rights than women” (Las armas tienen más derechos que las mujeres) o “Bans off my body” (Fuera prohibiciones de mi cuerpo).

Fried, que actualmente ejerce como comisionada (ministra) de Agricultura de Florida, un cargo electivo, y es la única demócrata en el Gobierno del estado, arremetió contra el gobernador, el republicano Ron DeSantis, y dijo que seguro que está “celebrando” esa decisión que la Corte Suprema puede tomar con los votos de los jueces conservadores.

Recordó que DeSantis, que busca obtener un nuevo mandato en las elecciones de noviembre, es el promotor de una de las “leyes más restrictivas” de todo el país en cuanto a los derechos de una mujer a decidir sobre su propio embarazo.

Esa ley aprobada hace un mes restringe de 24 a 15 semanas el plazo en el que es legal someterse a un aborto en Florida y no contempla excepciones en caso de violación o incesto.

Por su parte, el gobernador de Florida dijo hoy en una rueda de prensa en Fort Myers Beach que la filtración del borrador de la sentencia es algo que “realmente no tiene precedentes” y supone una “violación real y significativa”.

“Creo que fue intencional para tratar de hacerlo muy político y potencialmente tratar de intimidar a uno de ellos (de los jueces) para que cambie de posición (…)”, dijo DeSantis, quien pidió una investigación del incidente, según recogió el canal WKMG TV.

Fried subrayó que durante más de 50 años las mujeres de EE.UU. han podido decidir sobre su salud reproductiva, un derecho irrenunciable y que hubieran querido tener mujeres como su propia abuela, quien tuvo que viajar a Cuba a abortar porque en EE.UU. era ilegal.

“Tenemos que hacer escuchar nuestra voz, tenemos que estar unidas para que nuestras voces sean escuchadas y proteger y defender a aquellas mueres que lo necesiten”, asevero Fried, que competirá en las primarias con otros aspirantes demócratas a la gobernación de Florida.

En el acto estuvieron presentes representantes de la organización de planificación familiar Planned Parenthood, que presta servicios para la interrupción del embarazo.

Entre los que celebraron la posibilidad de una revocación del fallo del caso “Roe vs. Wade” está Abraham Enríquez, presidente del grupo conservador latino Bienvenido US, que acusó a la “izquierda radical” de intentar “desbaratar” el sistema judicial con la filtración del borrador de la sentencia.

Ese fallo “ha permitido el asesinato de millones de niños no nacidos, muchos de ellos de origen hispano” y “jamás tuvo una base constitucional y mucho menos moral”, dijo.

“El tribunal hace bien en anular esa decisión y devolver este debate al proceso democrático. La gran mayoría de los hispanos nos oponemos a que se permita el aborto hasta el momento del nacimiento, como propone la izquierda radical. Defendemos la dignidad de la vida humana, la integridad de nuestro sistema judicial y el estado de derecho”, agregó.