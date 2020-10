Sauer Brands, Inc. retira del mercado algunos productos Spice Hunter, debido a una posible contaminación por salmonela

13 de octubre de 2020 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Sauer Brands, Inc., está retirando voluntariamente algunos de los productos The Spice Hunter, debido a la posible presencia de Salmonella.

“Después de certificar inicialmente que nuestra materia prima había resultado negativa para Salmonella y era apta para el consumo humano, nuestro proveedor nos notificó sobre la posible presencia de salmonela en lotes específicos de perejil orgánico que nos proporcionó. Esos lotes de perejil se utilizaron en dos días específicos de nuestra producción. Estamos retirando otros productos producidos en esos mismos días por precaución con respecto a la posible contaminación cruzada”, dijo la compañía.

Estos productos vienen en frascos de vidrio transparente, marcados con los códigos de lote 20217C, 20220C, 20269C y 20270C en el campo blanco de la etiqueta.

Puede encontrar una lista completa de productos en su sitio web.

Se insta a los consumidores que hayan comprado los productos de The Spice Hunter en la lista, a que los devuelvan al lugar de compra para obtener un reembolso completo. Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con Sauer Brands, Inc. al 1-800-444-3061, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.