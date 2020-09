Simulación anticipa un triunfo de Trump si Biden sigue perdiendo apoyo latino

22 de septiembre de 2020 – Washington – EFE.

Una pequeña fluctuación de un punto porcentual en la participación o voto de los electores hispanos podría decantar el resultado de los comicios de noviembre, según simulaciones de elecciones presentadas este lunes por la encuestadora demócrata EquisLabs y People For the American Way.

El propósito de los simulacros, para los cuales EquisLabs usó datos de elecciones pasadas, demografía, encuestas de opinión y diversos escenarios, “fue identificar dónde es que el voto latino puede ser decisivo en la elección”, dijo Stephanie Valencia, cofundadora de la firma.