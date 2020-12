Soñadores inician carrera contrarreloj para obtener DACA tras fallo judicial

8 de diciembre de 2020 – Los Ángeles – EFE.

“Soñadores” que llevan años esperando favorecerse del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) comienzan este martes una carrera contrarreloj para solicitar el amparo migratorio después de que un juez federal obligase al Gobierno de Donald Trump a restaurar el beneficio tal como fue creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, pero que aún corre peligro en un tribunal en Texas.

“Voy a realizar la petición lo más pronto posible porque no se qué va a pasar más adelante y no quiero perder la oportunidad”, dijo a Efe Oscar, un joven guatemalteco de 17 años que no quiso revelar su apellido.