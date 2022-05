Sujetos a deportación 99% de solicitantes de asilo en plan acelerado de Biden

26 de mayo de 2022 – Los Ángeles – EFE.

El procedimiento instituido por el Gobierno del presidente Joe Biden para acelerar las audiencias de solicitantes de asilo recién llegados al país tiene al borde de la deportación a casi todos los peticionarios (99,1 %), ya que no cuentan con un proceso justo, revela un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

“Hay mucha confusión, mucha injusticia en los procesos”, dijo este jueves a Efe Talia Inlender, subdirectora del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA.

“Las personas no entienden sus responsabilidades, no tienen acceso a abogados, y el resultado es que hay muchas, muchas personas, con órdenes de deportación sin un proceso justo”, agregó la abogada, quien encabezó el estudio.

Los investigadores analizaron los resultados de los primeros seis meses de la aplicación en Los Ángeles de la iniciativa conocida como “expedientes acelerados”, establecida en agosto pasado en las cortes de inmigración de 11 ciudades para dar prioridad a los casos de los solicitantes de asilo recién llegados que presentaron su petición en la frontera.

El estudio “The Biden Administration’s Dedicated Dockets: Inside Los Angeles’ Accelerated Court Hearings for Families Seeking Asylum” encontró que de todos los casos completados en los primeros 6 meses de la aplicación de la medida en Los Ángeles, 99,1 % resultaron en órdenes de deportación.

Sobre la elevada proporción de solicitudes rechazadas, Inlender apunta el dedo hacia las fallas de implementación de la medida. “Encontramos que hay muchas familias que están tratando de hacer todo lo correcto pero no pueden porque no tienen la información correcta y porque el proceso es tan rápido y sin apoyo que no logran cumplir con los requisitos”, expuso.

Un ejemplo de estas fallas es que 72,4 % de las órdenes de deportación bajo este procedimiento fueron emitidas en ausencia, es decir que los solicitantes nunca hablaron con un juez de inmigración sobre sus casos.

SIETE HORAS ESPERANDO

Los investigadores documentaron el caso de William, un padre de 42 años que ingresó recientemente al país con su hijo de 6 años.

Los dos fueron puestos bajo la iniciativa de “expedientes acelerados”. El hombre tenía que presentarse regularmente en el edificio federal de Los Ángeles que alberga las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Ciudadanía (ICE) y varias cortes de inmigración.

William y su hijo se presentaron en la fecha y hora establecidas para una cita pero el hombre pensó “que iba a un registro de ICE”.

“Cuando llegué y les mostré el papel que tenía, me dijeron (los de ICE) que me sentara y esperara”, contó el inmigrante en un comunicado.

William esperó con su hijo 7 horas en el vestíbulo del edificio sin que nadie le dijera que tenía que subir al cuarto piso y presentarse frente a un juez.

“Entonces alguien vino a mí y me preguntó por qué había faltado a mi cita. No entendí”, relató el inmigrante.

Un juez ordenó la deportación de William y su hijo por no presentarse.

“Este es un ejemplo de la injusticia y de la confusión que están detrás de estos expedientes acelerados”, consideró Inlender.

INFANTES CON ÓRDENES DE DEPORTACIÓN

El estudio también pone el foco sobre el impacto desproporcionado que esta medida está teniendo en los niños inmigrantes. El 48,4% de las órdenes de deportación en ausencia fueron contra niños, dos tercios de los cuales tenían 6 años o menos.

El informe encontró que se ordenó la deportación en ausencia de 150 niños, algunos de menos de un año, la mayoría sin un abogado.

Inlender destaca que 25 % de los casos que están bajo los “expedientes acelerados” en Los Ángeles son niños de 6 años o menos, y la mayoría no tienen representación legal.

“Es un horror. Es algo doloroso de ver. Es una injusticia grande y la Administración Biden debe dar una respuesta porque están deportando a niños sin oportunidad de ir a corte y sin representación”, subrayó.

TEMORES CONFIRMADOS

La iniciativa de “expedientes acelerados” fue anunciada el 28 de mayo de 2021 e instrumentada en agosto en cortes de inmigración en 11 ciudades, entre ellas Los Ángeles, Nueva York, San Diego y El Paso.

El plan requiere que los jueces de inmigración tomen una decisión sobre una solicitud de asilo dentro de los siguientes 300 días desde la audiencia inicial, en un intento por paliar el abrumador atasco que enfrentan las cortes de inmigración, que ya supera los 1,7 millones de casos.

Desde el anuncio de la medida los defensores de los inmigrantes advirtieron del posible fracaso en la aplicación.

Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA, dijo en un comunicado que “los resultados de nuestra investigación confirman los peores temores” expresados hace un año.

“A través de estos ‘expedientes acelerados’, la Administración Biden no sólo niega a las familias que buscan asilo su día en la corte, sino que también castiga a los niños, algunos de menos de un año, al emitir órdenes de deportación que los seguirán por el resto de sus vidas, dejándolos vulnerables”.

Por su parte Inlender opinó que si el Gobierno de Biden quiere seguir con los “expedientes acelerados” tiene que asegurar que todos los solicitantes tengan representación legal y que no habrá órdenes de deportación contra personas que están cumpliendo con sus órdenes de supervisión del ICE.

Subrayó que el pedido es en especial para que detenga las órdenes de deportación contra niños que no tienen representación legal.

“Tienen que parar ese tipo de actividad inmediatamente”, concluyó.