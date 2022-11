The House of Found Objects, la experiencia de bar más nueva de Birmingham

11 de noviembre de 2022 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

En unos días, una nueva experiencia de bar con vínculos con un querido establecimiento nocturno, abrirá sus puertas en el centro de Birmingham.

The House of Found Objects, el bar más nuevo de Feizal Valli, abrirá el miércoles 16 de noviembre en su nuevo local en 2205 2nd Avenue North, al lado de El Barrio.

Valli, quien se hizo un nombre en Birmingham trabajando en lugares como Highlands Bar and Grill y Hot & Hot Fish Club antes de administrar The Collins, comenzó The Atomic Lounge en 2017. El bar rápidamente llamó la atención con una variedad de cualidades únicas que no se encuentran en muchos bares, como nombrar a las bebidas con el nombre de los clientes y alentar a las personas a usar disfraces en ciertas partes del bar.

Antes de cerrar en septiembre de 2021, The Atomic fue nominado tres veces para el Programa de Bar Sobresaliente por la Fundación James Beard y recibió críticas positivas en Oxford American y The Daily Meal, que nombró al bar “Mejor bar de cócteles en Alabama”.

Aquellos que entren en The House of Found Objects pueden notar similitudes con The Atomic, pero muchas cosas hacen que este nuevo bar sea único, desde un rincón de poesía dedicado al difunto poeta de Birmingham Brian “Voice” Porter-Hawkins, hasta un lugar para que la gente escucha listas de reproducción seleccionadas por DJ locales y más.

El bar abrirá a las 4 p.m. el miércoles.