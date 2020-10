Tiempo de política

1 de octubre de 2020 – por: El Director.

Faltando menos de 4 semanas para la elección del próximo presidente y en vista de lo candente del tema político, no podía dejar pasar por alto lo relacionado al encuentro de los dos candidatos, que la noche del pasado martes tuvieron su primer debate. Muchos estuvimos pendientes de lo dijeran en cuanto a sus plataformas de un posible gobierno, en caso de que fueran elegidos, temas como economía, salud, por lo de la pandemia, seguridad, medio ambiente, inmigración, pensaba que fueran expuestos por los candidatos para hacerse a ese grupo de indecisos que pudieran inclinar la balanza a favor de cualquiera de ellos, pero no fue así, los ataques personales, las interrupciones, las malas caras, fue lo que vimos en el primer debate; donde los insultos de parte y parte fueron la nota predominante durante toda la contienda. Cada uno de ellos, seguramente ya había preparado de antemano lo que sacaría a relucir para poner fuera de casillas a su oponente. Trump parecía enfocado principalmente en socavar y desorientar a Biden, más que en presentar una agenda o una visión para un segundo mandato en la Casa Blanca.

Por su parte, Biden, sacó a relucir las cantidades irrisorias, para un magnate como Trump, que, según el reciente informe The New York Times de que Trump había pagado solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta tanto en 2016 como en 2017. a lo que Trump respondió diciendo que han sido millones de dólares.

Por su parte Trump lo atacó varias veces con referencia a lo poco que ha hecho durante sus 47 años de politica “En 47 meses”, dijo Trump en una de sus mejores frases, claramente preparada, “He hecho más que tú en 47 años, Joe”, y diciéndole: si tanto quiere cambiar, porque no lo hizo antes, incluso hubo ataques dirigido al hijo de Biden, sacando a relucir los dineros no justificados, recibidos por su hijo Hunter. A lo que Biden respondió: “Esto no se trata de mi familia o de la familia de él”, “Se trata de la familia de ustedes. El pueblo estadounidense. Él no quiere hablar de lo que ustedes necesitan”.

En todo momento hubo insultos. Racista, mentiroso, payaso, fueron los epítetos usados por Biden

Sin embargo, de lo que les interesa a los electores, poco o nada. A todos nos importa cómo se va a manejar la salud, el COVID-19; la economía, luego de los destrozos causados por la pandemia, como se va a ayudar a los pequeños negocios a resarcirse de esta situación extrema que los ha llevado al cierre de sus empresas. Como se pude manejar el galopante desempleo ocasionado por los despidos en las grandes, medianas y pequeñas empresas, que en vista de las caídas de sus negocios, han tenido la necesidad de realizar importantes ajustes, desafortunadamente con grandes recortes en las nóminas de sus empleados.

El medio ambiente, otro tema muy importante, fue muy poco lo que se habló, Trump, contestando a Biden, que los grandes incendios no son causa del cambio climático, sino al pobre manejo de los recursos forestales, de los bosques, llenos de árboles caídos y secos, que en cualquier momento pueden iniciar un incendio con cualquier colilla dejada por descuido. Trump insistió en salvar las empresas y, por primera vez, aceptó que los gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento global. Biden, por su parte, afirmó que regresaría al Acuerdo de París.

En el debate, no obstante, Trump, aprovechó para hablar sobre su proyecto “Billion Tree” con el cual planea sembrar mil millones de árboles. “Debemos hacer todo lo posible por tener agua y aire limpios”, fue el aporte del mandatario. Apoyando, además, e incentivando la producción de autos eléctricos

Biden, a su vez, habló sobre su plan para generar empleos. “Podemos crear muchos trabajos, asegurándonos de que el ambiente está limpio y todos estaremos mejor”, explicó. Se refería puntualmente al plan de dos billones de dólares para crear puestos de trabajo y lograr electricidad limpia para 2035.

Esperemos que los ataques e insultos se queden en este primer debate y que en los dos próximos, presenten una verdadera agenda de programas de gobierno para el próximo cuatrienio. sobre todo en temas que más nos preocupan: Salud, economía, empleo, educación, medio ambiente y que cada uno se tome un tiempo para hablar realmente sobre los temas migratorios, sin especular en ofrecimientos, sino sobre un escenario real.

El Director

Ing, Jairo Vargas

Latino News, LLC