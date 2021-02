Tras reunión sin acuerdos entre republicanos y Biden, demócratas avanzan en resolución de presupuesto para paquete de ayudas

McConnell acusa de promover “mentiras locas” a congresista republicana que ha apoyado teorías de la conspiración sin fundamento

1 de febrero de 2021 – Univision.

El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se refirió este lunes a Marjorie Taylor Greene, congresista de su partido por Georgia, y criticó su apoyo por teorías de la conspiración sin sustento alguno, la acusó de defender “mentiras locas” y la calificó como “un cáncer para el Partido Republicano”.

Taylor Greene ha promovido numerosas teorías de la conspiración, ha atacado a víctimas de tiroteos y ha apoyado en redes sociales a simpatizantes de Donald Trump que piden matar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al expresidente Barack Obama.

“Alguien que ha sugerido que quizá no existió un avión que se estrelló contra el Pentágono el 11 de septiembre [de 2001] o que los Clinton causaron el desplome del avión en que viajaba JFK Jr. no está viviendo en la realidad”, dijo McConnell en un comunicado difundido por The Hill.

“Esto no tiene nada que ver con los retos que están enfrentando las familias de Estados Unidos o los debates para fortalecer a nuestro partido”.

McConnell evitó mencionar por su nombre a la congresista, pero su reacción es un gesto inusual después de que sus colegas demócratas han denunciado los reiterados comentarios racistas, conspiranoicos e infundados de la congresista.

Taylor Greene respondió a través de Twitter, donde dijo que “el verdadero cáncer del Partido Republicano son aquellos que solo saben perder con gracia [sic]”. La congresista lleva apenas un mes en la Cámara de Representantes, al resultar electa en el mismo proceso electoral al que Donald Trump ha insistido, sin pruebas, en que hubo un fraude. Estos reclamos son los mismos que motivaron a una turba de simpatizantes de Trump a tomar por asalto el Capitolio el pasado 6 de enero.

Los demócratas han amenazado con llamar a un voto en la Cámara debido a la gravedad de las declaraciones de la congresista si el líder de la fracción republicana, Kevin McCarthy, no lo hace antes. McCarthy anunció que se reunirá con Taylor Greene este martes.