Trump no pagó impuestos sobre la renta en 10 de 15 años previos a elecciones de 2016: NYT

Alan Garten, abogado de la Organización Trump, aseguró que el presidente ha pagado decenas de millones de dólares en impuestos al gobierno federal

28 de septiembre de 2020 – Agencias.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump no pagó impuestos sobre la renta durante 10 de los 15 años antes de ser elegido presidente; sus pagos de impuestos sobre la renta en 2016 y 2017 ascendieron a solo 750 dólares, según el The New York Times, medio que obtuvo información fiscal del presidente durante los últimos 20 años.

El The New York Times descubrió que Trump se enfrenta a cientos de millones de dólares en deudas, las propiedades de la Organización Trump se hallan en apuros y hay una serie de cancelaciones para evitar pagar impuestos.

En una declaración al Times, el abogado de la Organización Trump, Alan Garten, dijo que “la mayoría, si no todos, de los hechos parecen ser inexactos” y, según los informes, discrepaba con la cantidad de impuestos que Trump ha pagado.