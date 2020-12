Un incendio comercial “muy involucrado” en el centro de Birmingham, provoca una respuesta de emergencia

17 de diciembre de 2020 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los bomberos de Birmingham combatieron un incendio comercial, el jueves por la mañana, en el centro de la ciudad, cerca de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson y la YMCA.

Los equipos fueron enviados al Reverend Abraham Woods Jr. Boulevard y 24th Street North, alrededor de las 3 a.m., donde encontraron lo que el departamento describió como un incendio “muy involucrado”, en un edificio comercial. El edificio es propiedad del gobierno del condado de Jefferson, según confirmó el jefe del Batallón de Bomberos y Rescate de Birmingham, Jackie Hicks.

Los equipos de bomberos extinguieron el fuego alrededor de las 6:30 a.m. del jueves. No hay información disponible sobre la causa del incendio en este momento. No se reportaron heridos.