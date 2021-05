Billie Eilish llega a Birmingham el 8 de marzo

21 de mayo de 2021 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La cantante ganadora del Grammy Billie Eilish, vendrá a Birmingham la próxima primavera como parte de su gira mundial “Happier Than Ever”.

Eilish, cuyo nuevo álbum, “Happier Than Ever”, se lanzará el 30 de julio y se presentará en el Legacy Arena en BJCC el 8 de marzo de 2022. Las entradas saldrán a la venta el viernes 28 de mayo a través de Ticketmaster.

El álbum debut de Eilish, “When We Fall Asleep, Where Do We Go?” fue uno de los álbumes más vendidos de 2019, con más de 1.2 millones de álbumes vendidos y recibió tres premios Grammy.