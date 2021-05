Como ser un mejor ser humano (parte II)

21 de mayo de 2021 – por: El Director.

Es en el acto de estar presente donde se crean las verdaderas relaciones. Al reducir la velocidad y sonreír más a menudo, encontramos la paz interior. Al amarnos a nosotros mismos y ser amables con nosotros, nos volvemos más amados por nosotros mismos y encontramos la paz interior con los demás también. Ser amable con uno mismo no sólo es una gran manera de mejorar mi vida en general, sino que también me ayuda a mejorar mi capacidad de conectar con otras personas. El mayor regalo de la vida es la relación humana, por lo que transforma las relaciones en lecciones de vida y nos ayuda a aprender cosas nuevas que no conocíamos.

Creo que la vida es un viaje, y como todos en este viaje debemos ser conscientes de nuestras acciones y de cómo afectan a los demás. El autocuidado es importante porque 1) Nos ayuda a eliminar el estrés del día 2) Nos ayuda a ser más agradecidos por lo que ya tenemos (que a menudo es aburrido y sin incidentes) y porque al sacar los pensamientos tóxicos de nuestra mente, nos libera y somos mas felices

Cada vez hay más investigaciones que demuestran que la forma en que actuamos afecta no sólo a nuestro bienestar psicológico, sino también al curso de nuestra salud física y mental. El simple acto de estar presente lo podemos hacer. Sentarse en silencio una hora al día durante ocho semanas seguidas nos ayudará a ser más conscientes. Romper un mal hábito de forma constante y sustituirlo por buenos hábitos, como hacer más ejercicio, puede conducir a un cambio duradero.

Las buenas habilidades con la gente te dan el poder de llevar una vida feliz y productiva. Hacen que tu vida sea más feliz, más fácil y agradable. También te hacen más feliz: aumentan tu autoestima, te hacen más esperanzado, aumentan tu gratitud y reducen el estrés. El don de gentes te convierte en un mejor compañero, un mejor amigo y un mejor ser humano. Te mereces todas estas cosas porque eres una buena persona. Ya posees muchas -si no todas- estas seis buenas cualidades dentro de ti.

El mundo es un lugar hermoso y loco. A veces necesitamos que nos recuerden que es la parte loca. Espero que estas ideas os ayuden a ser mejores seres humanos (y personas) en 2021 y en los sucesivos años.

Todos tenemos una necesidad innata de ser felices y estar realizados en nuestras vidas. Esto significa que necesitamos ser nuestro mejor yo para tener éxito en la vida, en las citas y en la toma de decisiones importantes (como elegir una nueva pareja o iniciar un negocio). Esto no significa que debamos ser complacientes y estar sentados todo el día sin hacer nada. Ser consciente de lo que se hace, decirse algo agradable a uno mismo y estar presente son formas estupendas de mantenerse feliz.

Los seres tienen la capacidad de ser mejores seres humanos. Un paso para ser mejor es estar presente contigo mismo y con tu juicio sobre ti: ¿Dónde estoy? ¿Soy feliz? ¿Qué estoy haciendo? ¿Son felices mis amigos? ¿Mi vida es satisfactoria? Intenta no hacerlo de forma automática. En su lugar, empieza por decírtelo a ti mismo cada día en pequeños y sencillos pasos: Hoy mi amigo, dedica un pequeño tiempo para ti, de seguro te hará mucho bien y desde luego también a los que te rodean.

Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un ser humano verdaderamente maravilloso, maravilloso en todos los sentidos posibles. Se necesita trabajo para realizar este potencial y transformarlo en realidad.

Es fácil caer en la rutina de la vida que nos impide pensar y vivir con más agudeza. Es fácil tener una rutina porque es cómoda. Y es una comodidad que queremos conservar, aunque nos impida buscar nuevas experiencias, percepciones y relaciones, porque esas nuevas experiencias, percepciones y relaciones podrían sacudir un poco las cosas. Ser un buen ser humano significa estar abierto a nuevas posibilidades. Se trata de reconocer lo que es más importante para ti en la vida y luego vivir cómo podrías sentirte más feliz y realizado…

Todos tenemos el potencial de ser mejores seres humanos. ¿Cómo lo conseguimos? Ya les he dado algunas ideas en los anteriores párrafos pero siempre ten en cuenta que para lograr serlo una clave es: Aprendiendo de las personas que lo hacen mejor que nosotros. Y estando rodeados de otros que se relacionen con nuestros valores. Este paso siguiente es imposible para la mayoría de nosotros porque estamos demasiado preocupados por nuestras propias vidas. Por eso quiero ayudar a crear un espacio que recompense a la gente por perseguir objetivos como los derechos humanos y conectar con otros en todo el mundo.

La humanidad nunca alcanzará su potencial a menos que renunciemos a las nociones fantásticas de individualismo y egoísmo. Es al renunciar a estas ideas cuando reconocemos la verdadera naturaleza de la humanidad y la necesidad de la solidaridad, por lo que siempre debes hacer lo que puedas para ayudar a tu prójimo, ya sea pobre, enfermo o discapacitado. Ánimo, tu lo puedes hacer, conviértete en un mejor ser humano, un poco mejor cada día.

El Director

Ing. Jairo Vargas

