Detienen a sospechoso de golpear a trabajadora hispana que perdió ojo

6 de diciembre de 2022 – Los Ángeles – EFE.

El sospechoso de golpear a una trabajadora hispana de un restaurante de comida rápida en California que perdió un ojo como consecuencia del ataque fue detenido, informó la Policía de Antioch.

Isaac White-Carter, de 20 años de edad, fue arrestado por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), que se unió a la Policía de Antioch en la investigación del ataque ocurrido el 12 de noviembre.

En esa fecha, Bianca Palomera, de 19 años, quien trabaja en el restaurante de comida rápida The Habit Burger Grill en Antioch, una ciudad del norte de California, fue atacada por un cliente que estaba con dos jóvenes en el restaurante.

El incidente, que fue captado en vídeo, ocurrió cuando Palomera defendió a un adolescente con necesidades especiales que estaba siendo acosado por el grupo.

Cuando la joven trató de detener el acoso, el sospechoso la golpeó. Palomera asegura que fue el segundo puñetazo que el individuo le lanzó el que hirió su ojo derecho.

Aunque la joven fue operada de emergencia, los médicos no pudieron salvar su ojo.

White-Carter fue arrestado por cargos de delito grave con resultado de mutilación y asalto agravado que causó grandes lesiones corporales, explicó la Policía en un comunicado.

La Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Contra Costa presentará el caso contra White-Carter esta semana.

La Policía de Antioch pidió la colaboración del público en el caso. También expresó agradecimiento a Palomera “por defender a un miembro de la comunidad que lo necesita”.

Una cuenta en GoFundMe (Please help young teenage attacked during work) fue abierta para solicitar donaciones para ayudar a la joven con los gastos médicos.