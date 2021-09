Día del trabajo, desde la nueva perspectiva

3 de septiembre de 2021 – por: El Director.

La jornada laboral ha cambiado, pero el significado del trabajo no. Para muchos la forma de realizarlo ya no es la misma, la pandemia ha hecho que en muchos casos sea la casa el nuevo lugar de trabajo.

Una profesión concreta puede haber desarrollado habilidades y técnicas especiales con tareas específicas que requieren una resistencia y una concentración excepcionales bajo presión. En estos casos, el reconocimiento especial puede deberse no sólo al esfuerzo sino también a la naturaleza sostenida de la tarea. En otros casos, sin embargo, el trabajo puede parecer simplemente más importante que nunca, ya que los avances tecnológicos pueden reducir la necesidad de trabajadores humanos en campos específicos. El Día del Trabajo se celebra históricamente como un momento para honrar a quienes dedican su tiempo y esfuerzo a servir a su país, y también como un día para dedicar un momento a apreciar a quienes hacen lo mismo. Vale la pena considerar cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y lo que podría significar para nuestros líderes actuales en Washington D.C. Si nos remontamos a principios del siglo XX, las luchas laborales solían estar vinculadas a cuestiones sociales y políticas como las horas de trabajo y los descansos. A medida que pasaba el tiempo y la popularidad del trabajo organizado disminuía, también lo hacía la importancia del Día del Trabajo. Hoy en día, algunos sostienen que ya no es útil.

La pandemia nos ha demostrado que para progresar en nuestras carreras o vidas necesitamos encontrar nuevas formas de absorber o aplicar los conocimientos. El día del trabajo no es sólo un día que refleja el esfuerzo realizado por todos los que están en la línea de trabajo, sino también una ocasión para reflexionar sobre nuestra propia dedicación hacia nuestros trabajos y lo mucho que la apreciamos. El reto de adaptarse a un nuevo ambiente de trabajo no ha sido subestimado y muchos empleados se han visto obligados a hacer ajustes en su rutina como resultado de los difíciles momentos que han vivido en casa o en su lugar de trabajo.

El día del trabajo, desde la nueva perspectiva debida a la pandemia, es que nosotros, como trabajadores, estamos viendo el mundo desde un nuevo ángulo, un ángulo que está directamente relacionado con nuestras necesidades. Hay algo profundamente edificante en esta nueva perspectiva y en ver cosas nuevas a nuestro alrededor. Nos ha hecho centrarnos en nuestras necesidades en lugar de en nuestros deseos, que a la mayoría nos vuelven locos. La pandemia nos ha mostrado que tenemos mucho más en común de lo que creíamos y que a veces lo que cuenta es la intención.

Pero ante todo el Día del Trabajo es un momento para reflexionar sobre las contribuciones que han marcado la diferencia en tu vida, y reconocer a las personas que te han afectado a ti y a tu trabajo., Para muchos el Día del Trabajo significa trabajar desde casa por primera vez. Tomar la decisión de dejar el trabajo de 9 a 5 y empezar a laborar a distancia ha sido seguramente para muchos una experiencia increíble que ha cambiado la forma de ver el trabajo y la vida. Ha sido un reto y un desafío entender exactamente lo que significa “”trabajar desde casa””, pero también le ha dado la oportunidad de experimentar el poder de la tecnología con la cual ha sido posible esta nueva era de trabajo.

No hay duda de que el espíritu del día del trabajo se ha profundizado un poco más con esta pandemia. Todo el mundo parece estar en vilo, más cauto y vigilante que nunca. Por un lado, nos hace sentir bien ver lo mucho que trabaja todo el mundo para tener todo listo a tiempo para los últimos (y más cruciales) días de gestión de los asuntos y mantenimiento de la rutina normal. Pero, por otro lado, nos hace sentir un poco de inquietud por el rumbo de nuestra sociedad…

Sin lugar a duda, debemos resaltar con orgullo ese grupo de trabajadores incansables que, por su dedicación, esfuerzo y gran voluntad, son el verdadero símbolo de una festividad como el Labor Day y me refiero al personal de salud y todos los relacionados con esta actividad de salvar vidas; ellos son los que merecen nuestros aplausos y nuestra admiración. Son todo un gran grupo de seres extraordinarios que nos enseñan a cada paso que no todo este perdido, que nuestra especie, los humanos, podemos tener todavía un futuro, porque ellos son el ejemplo de nuestra raza, los que han estado allí, cuando sin importar su condición social, su etnia, si tienen o no documentos, atienden con profesionalismo quien necesita de sus cuidados, lo que importa es su vida, aun a riesgo de la suya propia.

Para todos ellos, médicos, enfermeras, ayudantes, personal del aseo, ambulancias, vigilantes, todo ese grupo que esta pandemia nos ha enseñado lo valiosos que son, para todos ellos y sus familias que han soportado el cansancio y son conocedores del riesgo que implica su trabajo: Feliz Dia del trabajo. Happy Labor Day.

El Director

Ing. Jairo Vargas

[email protected]

Latino News, LLC