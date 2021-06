Dos sospechosos bajo custodia por robo de vehículo y persecución policial en Hoover

8 de junio de 2021 – HOOVER, Alabama – Agencias.

Dos sospechosos están bajo custodia, después de presuntamente robar el vehículo de la víctima a punta de pistola y llevar a la policía a una persecución hacia Ensley.

A las 2 a.m. del lunes, el 911 de Hoover recibió una llamada que informaba de un robo a mano armada, en el estacionamiento del complejo de apartamentos The Park at Hoover. Según el Departamento de Policía de Hoover, la víctima dijo a los despachadores que dos hombres a pie se le acercaron y le exigieron su vehículo a punta de pistola.

Un oficial que acudió a la escena, localizó el vehículo de la víctima que viajaba por Lorna Road. El oficial intentó detenerlo, pero los sospechosos se negaron y continuaron hacia el norte hasta la I-65. La policía inició una persecución, pero los agentes perdieron de vista el vehículo cuando salió de la interestatal. Varios minutos después, descubrieron el vehículo desocupado en el bloque 1500 de la calle 35 en Ensley.

Ambos sospechosos fueron encontrados poco tiempo después y detenidos sin incidentes.

Tyrone Jordan, de 18 años, y Elijah Rockette, de 17 años, están acusados ​​en este incidente de robo en primer grado. Rockette será juzgado como adulto, según la policía.