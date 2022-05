EEUU limita el uso de vacuna de J&J por riesgo de raros coágulos de sangre

5 de mayo de 2022 – Washington – EFE.

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, siglas en inglés) limitó este jueves el uso de la vacuna monodosis contra la covid-19 de Johnson & Johnson en Estados Unidos tras revisar el riesgos de coágulos sanguíneos raros pero graves.

En un comunicado, la agencia federal señaló que la autorización de emergencia del suero de J&J se restringirá ahora a los mayores de 18 años para quienes no hay otras vacunas disponibles o no sean apropiadas médicamente, o quienes no quieran recibir otra vacuna.

El cambio se debe al riesgo de desarrollo de un tipo de coágulos raros y peligrosos, denominados trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS, por sus siglas en inglés), tras la administración de la vacuna.

“Hemos estado siguiendo de cerca la vacuna y la aparición de TTS tras su inoculación y utilizado la información actualizada de nuestros servicios de seguridad para revisar la autorización de emergencia”, afirmó el doctor Peter Marks, director del centro Evaluación e Investigación Biológica de la FDA.

Según los datos oficiales cerca de 18 millones de dosis de la vacuna J&J han sido administradas en EEUU, lo que supone cerca del 7,7% de los ciudadanos que se consideran completamente vacunados en el país.

La FDA ha remarcado, no obstante, la rareza de esta peligrosa condición, con 3.23 casos de por cada millón de dosis de la vacuna administradas y nueve fallecimientos confirmados.

En diciembre del pasado año, las autoridades sanitarias de EEUU ya habían recomendado como preferente del uso de las vacunas de Pfizer/BioNRech y Moderna frente a la de Johnson & Johnson.

EEUU, el país más golpeado por la pandemia de covid-19 con cerca de millón de muertos, cuenta con el 66% de la población vacunada con la pauta completa.