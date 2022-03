15 de marzo de 2022 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Equipos de materiales peligrosos, respondieron a la escena de una fuga de combustible de una tubería subterránea en Birmingham, el martes por la noche.

La fuga ocurrió en 2515 28th Street Southwest, cerca de Wenonah High School y Lawson State Community College.

Según el Capitán Orlando Reynolds de Birmingham Fire and Rescue, la fuga no causó heridos y no representa ningún peligro para el público en este momento.