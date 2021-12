Escuela secundaria del condado de Hale recolecta donaciones para víctimas del tornado

15 de diciembre de 2021 – MOUNDVILLE, Alabama – Agencias.

Estudiantes de la escuela secundaria del condado de Hale, están recolectando donaciones para las víctimas del tornado en Kentucky. Están recolectando agua embotellada, alimentos enlatados, ropa, productos de higiene personal y muchos otros artículos.

El estudiante Devin Tingle está liderando la campaña de donaciones. Es un estudiante de último año y juega en el equipo de fútbol; ​​el próximo año jugará fútbol americano universitario en Murray State University en Kentucky.

“Esta será la comunidad a la que me uniré durante los próximos cuatro años, y siempre tendré mi hogar aquí, pero unirme a una comunidad es genial, son muy buenas personas y solo quiero ayudar porque perdieron todo allí”, dijo Tingle.

Tingle hizo un viaje de reclutamiento a Kentucky el viernes pasado, sobreviviendo al brote del tornado.

“Estaba dentro de mi habitación de hotel, los entrenadores vinieron a tocar nuestras puertas, nos dijeron que bajáramos las escaleras que se acercaba la tormenta y tuvimos que prepararnos para el impacto. Afortunadamente, nuestro lugar no fue golpeado, así que estuvimos bien”. dijo Tingle.

Al ver de cerca la devastación y la pérdida de vidas, Tingle quería ayudar a las víctimas.

“Tengo mucha simpatía por ellos y es horrible lo que pasó, nos pasó no hace mucho tiempo en abril de 2011”, dijo Tingle. “Destrozó Tuscaloosa y eso me hace querer ayudar porque lo he visto de cerca y sé lo malo que es”.

Tingle, su familia y algunos otros planean entregar los artículos donados a Kentucky el próximo lunes.