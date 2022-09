Ex profesora de Wallace se declara culpable de 12 cargos de delitos sexuales

13 de septiembre de 2022 – OZARK, Alabama – Agencias.

Una ex profesora de biología del CMI acusada de numerosos delitos sexuales, se declaró culpable casi un año después de su arresto.

Kimberly Sonanstine, de 39 años, de Ozark se declaró culpable de ocho cargos de sodomía en segundo grado, dos cargos de abuso sexual en segundo grado y dos cargos de viajar para encontrarse con un niño para tener un acto sexual ilegal.

La jueza Kimberly Clark está presidiendo el caso y ha tomado en consideración la oferta de declaración de culpabilidad. La decisión final quedará a discreción del juez.

La decisión de declaración de culpabilidad se suspenderá hasta que se pueda llevar a cabo una audiencia de sentencia alternativa el 4 de octubre de 2022.

Si se acepta el acuerdo de culpabilidad, Sonanstine cumplirá 15 años concurrentes y solicitará libertad condicional o una sentencia dividida. Ella no es elegible para correcciones comunitarias.

Sonanstine fue arrestada en octubre de 2021 por agentes de ALEA, después que se cumpliera y ejecutara una orden de allanamiento en su residencia de Ozark. Originalmente acusada de 30 cargos de delitos sexuales menores, Sonanstine se declaró inocente de sus cargos originales en diciembre de 2021.

Sonanstine fue liberada de la cárcel a fines de octubre de 2021 con una fianza de $300,000 dólares.

Wallace Community College aparentemente cortó lazos con la ex educadora, al publicar “A partir del 6 de octubre de 2021, Kimberly Sonanstine ya no está empleada en el Colegio. El Colegio no tendrá comentarios adicionales”. no mucho después de su arresto.