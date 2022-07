Inundaciones y más…

30 de junio de 2022 – por: El Director.

Estamos viendo con mayor frecuencia como pueblos y ciudades están siendo anegadas por torrentes de agua que cubren vías y llegan dentro de edificaciones en la que sus habitantes ven atónitos como se van deteriorando sus muebles y enseres por la acción del agua.

Este fenómeno natural se ha venido incrementando y aunque siempre ha habido inundaciones, ahora somos testigos de el aumento de su frecuencia y de su fuerza.

Calles llenas de agua de mar y costosas pólizas de seguro: las consecuencias de inundaciones costeras como hemos visto recientemente como se inundan las calles en el sur de Florida las cuales según expertos esperan que se triplique para el 2040. Lo que a largo plazo dejará a comunidades con calles llenas de agua salada, sin acceso a agua potable y con pólizas de seguro cada vez más altas.

Claro, aquí también estamos viendo como son anegadas las calles de las ciudades y estas no son costeras, los autos con el agua hasta las ventanas se ven en las recientes tomas. El Parque Nacional de Yellowstone reabrió parcialmente sus puertas este miércoles en la mañana, luego de cerrar por primera vez en 34 años el pasado 13 de junio tras las intensas inundaciones que destruyeron parte de su infraestructura, carreteras y puentes, dejando inaccesibles algunas de sus áreas.

¿Y cuál es la razón de esto que cada vez golpea más a todos?

Por ejemplo: En el sur de Florida, el nivel del mar ha aumentado 8 pulgadas, desde 1950. Esto se debe a la pérdida del hielo polar, el cual es una consecuencia del cambio climático. Se proyecta que la cantidad de días que se inunde se triplique para el 2040. Lo que a largo plazo dejará a comunidades del sur de Florida con calles llenas de agua salada, sin acceso a agua potable y con pólizas de seguro cada vez más altas.

Las razones para el incremento y la fuerza de las inundaciones se deben propiamente al deshilo de la parte polar la cual es una consecuencia clara del cambio climático.

Pero este fenómeno no solo afecta a algunas regiones, sino que es una constante generalizada en todo el planeta. Ocurre un deshielo general que no compensa la crecida de hielo marítimo en el ártico y esto se ha notado en la disminución constante desde 1979 y no solo en los polos si no también en Groenlandia. Como ven la tierra se esta deshelando a pasos agigantados. La situación actual de deshielo en el polo ártico o del Norte es algo más grave que en la Antártida.

De hecho, la Tierra ya está un 1ºC más caliente que en el siglo pasado, en el periodo de 1850 y 1900. Por este motivo, los países firmaron el Acuerdo de París para que nuestro planeta no llegara a aumentar un 1,5ºC, o 2ºC, su temperatura. Si se supera esta temperatura, perderíamos el hielo que nos rodea en el año 2060, aproximadamente.

Resumiendo, al ocurrir deshielo, el nivel del mar aumenta y por consiguiente las inundaciones son cada vez más frecuentes y de mayor magnitud, pero esta no es es solo una consecuencia, aunque ya de por si es muy grave, también, los acuíferos se inundan de agua salada con lo cual la escases de agua potable también.

¿Y que podemos hacer para frenar esta catástrofe anunciada?

Lo primero es entender y explicar a quienes no lo saben que el calentamiento global es algo natural, que ha pasado en la Tierra más veces igual que las glaciaciones. El problema está en que los humanos hacemos que el calentamiento global sea más rápido, haciendo que se produzca en mucho menos tiempo del que lo haría si se produjera de forma totalmente natural y esto trae consecuencias negativas.

El gran problema está en que las personas hacemos que este aumento del calor sea mayor y más rápido porque hacemos que el efecto invernadero sea más grande. Por tanto, hacemos que sea más densa y gruesa la capa que retiene los gases que acumulan y retienen los rayos del sol, que son los que calientan el planeta. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de las muchas actividades diarias que consumen combustibles que producen más cantidad de estos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, fabricando gran cantidad de productos, usando energías contaminantes en vez de renovables, conduciendo más tiempo los autos y camiones, ellos emiten gran cantidad de humo con gases nocivos en vez de usar transportes limpios, gastando mucha luz eléctrica, etcétera. Los principales gases que tienen este efecto son el CO2 (dióxido de carbono), el N2O (óxido nitroso) y el CH4 (metano).

Resumiendo. Todos podemos evitar una gran catástrofe: haz esto:

Cambiar la luz de casa – Hay que conducir menos – Hay que reciclar más – Usar menos agua caliente – Evitar los envoltorios (menos bolsas plásticas) – Reducir el uso de aire acondicionado y calefacción – Apagar los electrodomésticos – Plantar árboles.

Pero, sobre todo: Concienciar a los demás.

El Director

Ing. Jairo Vargas

[email protected]

Latino News, LLC