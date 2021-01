Joven de 19 años recibe un disparo en la cabeza, en el estacionamiento de un complejo de apartamentos en Hoover

22 de enero de 2021 – HOOVER, Alabama – Agencias.

Un niño de 19 años fue hospitalizado con heridas graves, luego de recibir un disparo en la cabeza, afuera de un complejo de apartamentos de Hoover.

Los oficiales de policía de Hoover, dicen que fueron enviados al complejo de apartamentos The Woods of Hoover, alrededor de las 2 a.m. del viernes, después de recibir una llamada sobre una persona que recibió un disparo en un automóvil, estacionado afuera del edificio 1200.

Al llegar, los agentes encontraron a un joven de 19 años con una herida de bala en la cabeza. Los médicos de Hoover Fire transportaron al niño, que sufría lesiones potencialmente mortales, al Hospital de la UAB.

Hasta el viernes al mediodía, los detectives aún no habían determinado un motivo en este caso. Cualquier persona con información sobre este caso, debe comunicarse con el detective Drew Mims al 205-739-7274. Se anima a aquellos que deseen permanecer en el anonimato y calificar para una recompensa en efectivo, que llamen a Crime Stoppers de Metro Alabama, al 205-254-7777.