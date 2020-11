Policía de Hoover y Trussville, buscan sospechoso de robo a un banco

25 de noviembre de 2020 – HOOVER, Alabama – Agencias.

La policía de Hoover y Trussville está buscando al hombre, que se cree que robó dos bancos el miércoles.

El primer robo ocurrió alrededor de las 10:53 a.m., en el Pinnacle Bank, en el bloque 2000 de la autopista Gadsden. El sospechoso vestía pantalones Dickies, una camisa azul, un sombrero negro, gafas de sol negras y una máscara quirúrgica azul. No mostró un arma a nadie, pero dijo que tenía una. Después de que los empleados no cumplieran con sus demandas, abandonó la escena.

Un segundo robo ocurrió justo antes de la 1 p.m., en el banco BBVA, en el bloque 1500 de la Autopista Montgomery.

Testigos dijeron que un hombre de entre 50 y 60 años, que llevaba una gorra negra, gafas de sol y una máscara, exigió dinero a un cajero. También se levantó la camisa y mostró una pistola metida en la cintura.

La policía dijo que el hombre le dió al cajero una bolsa de plástico y le dijo que pusiera dinero allí.

El hombre luego se fue con algo de efectivo.

El hombre mide 5 pies con 6 pulgadas de alto y pesa entre 250 y 300 libras.

Cualquiera que reconozca al hombre o tenga alguna información sobre el caso, comuníquese con el detective Joe Nickelson al 205-444-7620. Si desea permanecer en el anonimato y calificar para una recompensa en efectivo, le recomendamos que llame a Crime Stoppers of Metro Alabama al 205-254-7777.