Proyecto de ley de Alabama avanza para permitir armas de fuego ocultas sin permiso

16 de febrero de 2022 – MONTGOMERY, Alabama, EE.UU. – Agencias.

Legisladores de Alabama presentaron el miércoles un proyecto, que eliminaría el requisito de que una persona obtenga un permiso para portar un arma oculta en público.

Un Comité de Seguridad Pública de la Cámara dividido, aprobó el miércoles un proyecto de ley que eliminaría el requisito de permiso actual para una persona que lleva un arma de fuego debajo de la ropa o en un bolso cuando va en público. También eliminaría el requisito actual de que las personas sin permisos de porte oculto, mantengan las pistolas descargadas y aseguradas mientras conducen.

La propuesta ahora se traslada al pleno de la Cámara de Representantes de Alabama. Una legislación similar está pendiente en el Senado.

Los alguaciles estatales y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se han opuesto a la legislación, argumentando que los permisos brindan una herramienta crucial para combatir el crimen y mejorar la seguridad pública. El proyecto de ley ha sido defendido por grupos de derechos de armas, que argumentan que las personas no deberían tener que obtener un permiso, que requiere pagar una tarifa, para portar un arma de fuego que poseen legalmente.

“Este proyecto de ley brinda a los ciudadanos respetuosos de la ley, que pueden poseer un arma de fuego, la capacidad de portar esa arma de fuego oculta o en su automóvil, para su protección. No es muy complicado. No cambia quién puede o no puede cargar y no cambia dónde puede o no puede cargar. Solo aborda el permiso en sí mismo”, dijo el representante republicano Shane Stringer de Citronelle sobre su legislación.

Hay 21 estados que permiten armas ocultas en público sin un permiso, según Stateline, una iniciativa de Pew Charitable Trusts.

Varios alguaciles y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, asistieron a la reunión del comité en Alabama Statehouse, para oponerse al proyecto de ley.

“Nos oponemos al proyecto de ley porque sabemos cuán insegura hace a la comunidad”, dijo el alguacil del condado de Jefferson, Mark Pettway, a los periodistas después de la votación. “Va a permitir que haya más armas en la calle. No necesitamos más armas en la calle”, dijo Pettway.

El alguacil del condado de Lee, Jay Jones, presidente entrante de la Asociación de Alguaciles de Alabama, dijo que los permisos son una herramienta que los oficiales usan a diario, para quitar “armas de las manos de personas que no deberían tenerlas en primer lugar”.

“Podemos usar el requisito del permiso, usarlo como una herramienta, para quitar el arma de las manos de ese individuo y detenerlo. Y muchas veces también descubriremos evidencia de otros delitos, robos, hurtos e incluso homicidios y agresiones”, dijo Jones.

El representante republicano Allen Farley, asistente del alguacil jubilado de McCalla, dijo que las tarifas de los permisos ayudan a los alguaciles a comprar chalecos antibalas, poner oficiales de recursos en las escuelas y llevar a cabo otras funciones de aplicación de la ley.

“Seamos serios. Lo que estamos haciendo aquí es desfinanciar a la policía”, dijo Farley.

Se han presentado proyectos de ley similares sin éxito en Montgomery, durante al menos los últimos cinco años. Sin embargo, el Caucus Republicano de la Cámara este año, ha respaldado la legislación como un tema de la agenda.

Los defensores dijeron que la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama está desarrollando una base de datos, autorizada por una ley estatal, que crea una opción de permiso de portación oculta de por vida, que los oficiales pueden usar para señalar a las personas que no tienen derecho legal a portar un arma de fuego. Jones dijo que la intención es buena, pero dijo que no creía que fuera efectivo debido a las brechas inherentes en la recopilación de datos.

Stringer, un excapitán de la oficina del alguacil del condado de Mobile, ha cuestionado el valor de los permisos para detener el crimen.

“Una pieza de plástico de $20 no va a detener a una persona malvada”, dijo Stringer.

Jones dijo después de la reunión, que está de acuerdo en que los criminales no obedecerán la ley, pero dijo que el requisito de permiso actual “les ayuda” a llevar a esos criminales ante la justicia.